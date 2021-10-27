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شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارا وفقا لاتحاد منتجي الدواجن، اليوم الأربعاء، حيث سجل البيض الأبيض/ الأحمر 44.5 جنيه، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلية.

فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين وفقا لأسعار الاتحاد بين 26 و26.5 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت بين 10 و10.5 جنيه.

كان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أوضح أن معدلات أسعار السلع الاستراتيجية والأعلاف زادت بسبب زيادة تكاليف الشحن والنقل، قائلا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن، واجتمعنا مع اتحاد الدواجن وطالبناه والشركات المنتجة بأن تتواصل مع وزارة التموين والجهات الحكومية الأخرى التي لديها منافذ توزيع حتى تضخ سلع الدواجن بأسعار مناسبة وبالتالي تصل إلى المستهلك النهائي، لأن المشكلة الرئيسية في هذا الأمر هو الحلقات اللوجستية».