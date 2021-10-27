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صورة: 44 شركة عالمية اختارت الرياض مقارّ إقليمية.. تعرف عليها

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صورة: 44 شركة عالمية اختارت الرياض مقارّ إقليمية.. تعرف عليها صورة: 44 شركة عالمية اختارت الرياض مقارّ إقليمية.. تعرف عليها
تسلّمت تراخيص مقارّها الجديدة

صورة: 44 شركة عالمية اختارت الرياض مقارّ إقليمية.. تعرف عليها

جاء اختيار 44 شركة عالمية العاصمة الرياض كمقر إقليمي لمزاولة نشاطها في المملكة، وذلك ضمن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث تسلمت تلك الشركات تراخيص مقراتها الجديدة.

ويُعد المقر الإقليمي كياناً تابعاً لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها، وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنوّعت الشركات العالمية التي قررت افتتاح مقارها الإقليمية في الرياض ما بين القطاعات والمجالات المختلفة، وبحسب صورة نشرها حساب الهيئة الملكية لمدينة الرياض على "تويتر"، فقد جاء على رأس القائمة شركة فيستاس ويند الدنماركية لطاقة الرياح، حيث جاءت كأول المعلنين، عن نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتعد Vestas شريكاً عالمياً في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.

وجاءت من بين تلك الشركات أيضاً شركة التشييد الأمريكية بكتل، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وهي خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن مقراً لها، إضافة إلى شركة سيمنز الألمانية متعددة الجنسيات، والتي تعمل في الكثير من المجالات مثل الصناعة، الطاقة، الرعاية الصحية، البنية التحتية.

ومن بين أبرز الشركات التي ستتخذ العاصمة السعودية مقراً لها، جاءت شركة سامسونج C&T وهي شركة كورية جنوبية متخصصة في أعمال البناء الهندسية، والتبادل، والاستثمار التجاري، إضافة إلى شركة يونيليفر البريطانية للسلع الاستهلاكية، وشركة نوفارتس، وهي واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات المصنعة للأدوية في العالم، كذلك شركة "ببسيكو Pepsico) لتعبئة المشروبات الغازية، علاوة على شركة فيليبس العالمية، وغيرهم من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

وتستهدف المملكة نقل 480 مقراً إقليمياً للعاصمة خلال 10 سنوات، وهو ما يسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومن المتوقع أن يسهم برنامج نقل المقار في إضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيولد نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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