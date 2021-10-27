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كشفت مصادر مطلعة عن قيام الجهات المختصة في مطار القاهرة الدولي، باجراء تحقيقات موسعة في واقة عودة رحلة شرة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو بعد 22 دقيقة من اقلاعها من مطار القاهرة.

قالت المصادر :«أن الأجهزة الأمنية في المطار تباشر الآن التحقيقات بشأن واقعة وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد طائرة شركة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو».

وأضافت: «أن الطائرة أقلعت من مطار القاهرة في تمام الساعة 11 و26 دقيقة صباح اليوم الاربعاء، بمدة تأخير تصل إلى نحو 46 دقيقة عن موعدها الأصلي، ثم تقرر عودتها مجددا إلى المطار بعد 22 دقيقة من الإقلاع» .

وتابعت: «أن الطائرة أقلعت من مبنى الركاب رقم 2، وأثناء الطيران تبين وجود رسالة تهديد على أحد مقاعد الركاب، لافتة إلى أن طاقم الطائرة بالتنسيق مع المسؤولين قرروا عودة الطائرة بشكل فوري إلى مطار القاهرة؛ حفاظا على صحة الركاب»

وكان مصدر مسؤول بمصر للطيران كشف أنه تم عودة رحلة الشركة المتجهة إلى موسكو رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، وذلك بعد إقلاع الطائرة من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة