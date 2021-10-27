تشابه أسماء مع «لعبة الحبار» يدفع مسلسل «Still Game» لتحقيق ملايين المشاهدات

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الصدفة وحسن الحظ، دفعا مسلسل «Still Game» الاسكوتلندي لتحقيق ملايين المشاهدات، بعد أن تم الخلط بين اسمه وبين اسم المسلسل الكوري الشهير «SQUID GAME»، أو «لعبة الحبار»، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وحقق مسلسل «Still Game» ملايين المشاهدات عن طريق الصدفة، بعد أن تم الخلط بينه وبين المسلسل الكوري الشهير.

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المسلسل الذي يعرض عبر شبكة «نتفليكس» حقق أكثر من 62 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم خلال الفترات الماضية، وذلك بسبب خوارزمية البحث، التي تظهر مسلسل «Still Game» على أنه «لعبة الحبار» بسبب تشابه في الأسماء.

وقال «سانجيف كوهلي» الذي يلعب دور «نافيد» في المسلسل الكوميدي الاسكتلندي، إن العرض التلفزيوني قد جذب ملايين المشاهدات بسبب تشابه الأسماء مع المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار».

وكتب «سانجيف كوهلي» عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تحية كبيرة للملايين من المتابعين الذين عثروا على Still Game على شبكة «نتفليكس» معتقدين أنها كانت «Squid Game».

وتابع مازحا: «إذا كنت تتساءل عن موعد بدء الإعدام، فهذا في نهاية الموسم التاسع، لذا التزم به».



وبدأ عرض مسلسل «لعبة الحبار» في 17 سبتمبر الماضي، ليصبح الأكثر مشاهدة من بين الإنتاج الأصلي لشبكة «نيتفليكس» في شهره الأول، وأوردت «نتفليكس» إن 142 مليون أسرة شاهدت العمل التلفزيوني الذي يتناول أشخاصاً يتنافسون في ألعاب لها تبعات مميتة سعياً للحصول على جائزة تمكنهم من سداد ديونهم.