باختصار..القصة الكاملة لأزمة طلاب الصف الرابع الابتدائي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الأسبوع الجاري جدلا واسعا بين أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب مناهج الصف الرابع الابتدائي وزيادة عدد المواد وحجم المنهج الذي طالبوا بتقسيمه وتخفيفه مراعاة لسن الطلاب الصغير، فضلا عن تأخر تسليم كتب العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية كونكت بلس رغم مرور أكثر من ٣ أسابيع على بدء الدراسة.

من جانبه أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دمج امتحاني شهري أكتوبر ونوفمبر معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة.

ونفي وزير التعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما تردد عن عقد الامتحانات في المواد الأساسية فقط دون الفرعية.

وأوضح شوقي: «وقَّعت كتابا دوريا بدمج امتحاني الشهرين معا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة، وسوف يتم إرساله للمديريات خلال الساعات القادمة».

وأشار إلى أن هذه امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد ولا داعي لأي توتر منها، لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات، وليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائيةــ هذا العام فقطــ ويكون في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021.

وأضاف: يعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية.

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

من جانبها أوضحت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية؛ أن قرار دمج الامتحانات جاء مراعاة لظروف تأخر تسليم كتابي العلوم والرياضيات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وحتي يتمكن الطلاب من الاستفادة من الشرح بعد استلام الكتب نظرا لأن تأخر الكتب ليس للطلاب يد به.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد القادم.

وأكدت «شلبي» أن: «جميع كتب الصف الرابع الابتدائي وصلت المدارس، ماعدا كتابي العلوم والرياضيات تأخر تسليمهما».

وأوضحت أنه تم تسليم 84% من كتب الرياضيات باللغة العربية، كما تم الانتهاء من تسليم جميع كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتم تسليم 49% من كتب العلوم.

وأشارت شلبي أن تأخر تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي يرجع إلى الأعداد الكبيرة للطلاب بهذا الصف والتي تبلغ ٢مليون و٦٠٠ ألف طالب وهو مايعني طباعة أعداد ونسخ مهولة لكافة المواد موضحة أن كتب الرياضيات والعلوم عبارة عن كتابين في واحد (أنشطة ودروس)و حجمهما أكبر، وبعد الطباعة وجدنا أن الدبوس الموجود في الكتابين غير مناسب لحجم الكتابين وبالتالي سيكون غير عملي في الاستخدام من جانب طفل في الصف الرابع الابتدائي، واضطررنا للبحث عن مطابع أخرى توفر لنا دبوسا أكبر ليتم تسليم الكتابين لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بشكل أفضل.