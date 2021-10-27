الغرف التجارية: قرار إيقاف حالة الطوارئ ينعش الحياة الاقتصادية المصرية

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استقبل الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بايقاف حالة الطوارئ بموجة من الترحيب الواسع والتفاؤل أبدي علي أثرها رؤساء كافة الغرف التجارية بمحافظات مصر عن سعادة وأمل لانتعاشة كبيرة للحياة الاقتصادية المصرية، معتبرين تلك الخطوة غير المسبوقة - والتي تنم عن استقرار أمني حقيقي في المجتمع المصري بعد حرب شرسة ضد الأرهاب حاول ضرب استقرار الوطن و اسقاطه لأعوام باستغلال كافة الطرق والوسائل - بأنها دفعة حقيقة للاقتصاد المصري ومؤشر نجاح لكافة جهود الدولة للتنمية الشاملة والتي أطلقها الرئيس منذ توليه لرئاسة مصر.

وهنأ المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، في بيان اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ما يحققه من نجاحات تبهر العالم و تحقق نمو حقيقي لحياة ابناء مصر علي كافة الأصعدة , معتبرا اصدار هذا القرار بمثابة اعلان انتصار سياسي و أمني جديد وتكليل لنجاح مبادرة حياة كريمة التي أطلقها سيادته وتهدف الي تغيير واقع اقتصادي مرير عاني منه ابناء مصر لسنوات طويلة والتي حظت باشادة وزخم دولي ومحلي.

وأكد العربي استقبال الشارع الاقتصادي و التجاري لقرار الرئيس بموجة من التفاؤل حيث تم استقبالها بنشاط كبير في الأسواق ظهر واضحا في التحرك الايجابي السريع لحركة الأسهم بالبورصة المصرية متوقعا أن يكون للقرار أثرا سريعا ومباشرا علي جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية و التي تعد الأكثر نموا و استقرار علي كافة الأصعدة في المنطقة حاليا كما سيكون لها أثرا مباشرا علي نمو ايجابي وسريع في العلاقات الاقتصادية و السياسية مع شركاء مصر من التكتلات الاقتصادية الكبري كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروأسيوي و الولايات المتحدة.

وأعرب عن تفاؤله الخاص بهذه الخطوة لما تشكله من رسالة هامة لكافة الشركات الدولية تؤكد نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي و الأمني و التشريعي في مصر .