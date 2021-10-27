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بروتوكول تعاون بين اللجنة الوطنية لليونسكو ومركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

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بروتوكول تعاون بين اللجنة الوطنية لليونسكو ومركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون بين اللجنة الوطنية لليونسكو ومركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور د.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار التقرير إلى أن البروتوكول ينص على اعتماد مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي باللجنة الوطنية لليونسكو كجهة مانحة لشهادة أساسيات التحول الرقمي لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والمجتمع المدني، وذلك بمقر اللجنة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح التقرير أنه سوف يتم منح المتدرب شهادة التحول الرقمي بعد اجتيازه سبعة اختبارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وخمسة برامج إجبارية و2 برامج اختيارية، حيث إن مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها، وتجدد باختبار وشهادة جديدتين.

وأفاد التقرير أن البروتوكول ينص أيضًا على أن مركز المعلومات والتوثيق الإعلامى باللجنة الوطنية لليونسكو هو الجهة المنوط بها التدريب وعقد الاختبارات، أما المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوط بها إصدار الشهادة واعتمادها، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد وتفاصيل الجدول التدريبى وكيفية التسجيل عبر الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة الوطنية المصرية https://www.egnatcom.org.eg وعبر الصفحة الرسمية للجنة الوطنية المصرية https://www.facebook.com/egypt.natcom

وقع البروتوكول عن اللجنة الوطنية لليونسكو د.غادة عبد الباري الأمين العام للجنة، وعن مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات د. رامى إسكندر مدير المركز.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي هو مركز يختص بإقامة دورات تدريبية وورش عمل متخصصة فى مجال عمل اللجنة الوطنية لليونسكو، حيث إنه أنشئ بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (152) لسنة 1991 والمعدل بقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (1206) لسنة 2019، والمركز عضو في اليونسكو للمكتبات المرتبطة UNAL (UNESCO Network of Associated Libraries) منذ عام 1991.

المصرى اليوم

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