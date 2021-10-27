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منة شلبي تتعاقد على مسلسل لرمضان 2022

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منة شلبي تتعاقد على مسلسل لرمضان 2022 منة شلبي تتعاقد على مسلسل لرمضان 2022

تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة مسلسل جديد تخوض من خلاله المنافسة ضمن الموسم الرمضاني 2022.

المسلسل يتم تصويره في لبنان بمشاركة نخبة من نجوم الفن، ويعرض عبر شاشة قنوات Mbc ومنصة شاهد الرقمية.
يذكر أن آخر أعمال منة شلبي كان بطولة مسلسل «ليه لأ 2» بمشاركة الفنان أحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وإخراج مريم أبوعوف، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

كانت منة شاركت ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي اختتمت فعالياته مؤخراً.

المصرى اليوم

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