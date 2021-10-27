«التعليم» تتعاون مع المجتمع المدني للتدريب المهني وتأهيل شباب التعليم الفني لسوق العمل

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وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقع البروتوكول الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتورة سارة حسام الدين عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب المفوض في التوقيع لجمعية «قبس من نور».

وأكد الدكتور محمد مجاهد أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الهادفة لتطوير التعليم بشكل عام وعلى وجه الخصوص التعاون في مجال المشروعات ذات الاهتمام المشترك مما يساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، وتنفيذ برامج التدريب للشباب من أجل التوظيف، والوصول بأطراف العملية التعليمية سواء المعلم أو الطالب لأعلى درجات الجودة والكفاءة في العمل لتقديم خدمات تعليمية متميزة.

من جانبها، أكدت الدكتور سارة حسام الدين إن جمعية «قبس من نور» الخيرية جمعية أهلية مركزية وتعمل في مجال التعليم وتتبني في أولوياتها توجهات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر وتستفيد من الخبرات العلمية لمؤسسيها وتتبني تقديم حلول ذكيه للمشكلات التعليمية من خلال التنمية المجتمعية.

وينص البروتوكول على إمداد الجمعية ببيانات الخريجين سنويًا في مجالات التعليم الفني المختلفة للإلتحاق بالبرامج التدريبية في المهن والأماكن المقترحة، وتوفير مدربين مؤهلين في مهن ( التبريد والتكييف – الحياكة – جودة إنتاج الملابس – صيانة ماكينات الحياكة)، وأي مهن أخرى تطلبها الجمعية، وتوفير أماكن ومعدات التدريب اللازمة في مدارس التعليم الفني الصناعي طبقًا لما يتم الإتفاق عليه، والتعاون في الإشراف الفني والإداري على تنفيذ البرامج التدريبية طبقًا للخطط الموضوعة بذات الشأن وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وإعداد قوائم المعلمين المرشحين للتدريب وفقًا للخطة التدريبية على المناهج المطورة طبقًا لمنظومة الجدارات المهنية، والاهتمام بمنظومة «منهجية الجدارات» لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، والتى تقوم المعارف، والمهارات والسلوكيات.

حضر توقيع البروتوكول من جانب الوزارة، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والدكتور محمد عبدالمقصود مدير الإدارة العامة للتعليم الصناعى، وجمال شوقى مدير عام الإدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعى. ومن جانب الجمعية منار أحمد محمد محمد نائب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الجمعية، والدكتور أحمد حشيش مستشار التدريب بالجمعية.