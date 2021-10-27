محافظ الشرقية يتفقد مصنع لإنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بمدينة الصالحية الجديدة

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحدى المصانع العاملة في مجال إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بمدينة الصالحية الجديدة، بحضور المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والدكتور مجدي السيد رئيس مجلس إدارة المصنع.

أكد محافظ الشرقية أن زيارته تأتى للإطلاع على خطة التطوير الجاري تنفيذها بالمصنع بالتوسع في الأعمال الإنشائية وخطوط الإنتاج ،وإضافة مصانع جديده لإنتاج اللقاحات البشرية والصناعات الدوائية، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد، وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات، ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

استمع المحافظ ومرافقوه إلى عرض توضيحي من الدكتور مجدي السيد رئيس مجلس الإدارة، عن نشأة المصنع واستثماراته في السوق المصري، مشيراً إلى أنه تم إنشاء المصنع عام 2006 م بشراكة مصرية عربية أمريكية عندما واجهت مصر تحديات وبائية في قطاعي الدواجن والماشية بانتشار فيروس أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ،ويضم المصنع 370 موظف من أمهر الكفاءات لإنتاج وتصنيع لقاحات بجوده عالمية لصحة أفضل للحيوان، مشيراً إلى أنه جاري حالياً إنشاء توسعات جديدة للمصنع وإنشاء مصنعين آخرين لإنتاج وتصنيع اللقاحات البشرية والصناعات الدوائية، للإرتقاء بمنظومة صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر وتحسين مستوى الإقتصاد.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن المصنع حاصل على شهادة الأيزو وشهادة الجودة الأوروبية ،وهو أول مصنع خاص في مصر والشرق الوسط لإنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية، ويقوم بالتعاون مع المعامل البحثية داخل وخارج مصر لتطوير وسائل التصنيع عام بعد عام، حيث يقوم بإنتاج 55 لقاح متداول في مصر ومثبت كفاءاته بالتجارب العلمية والبحثية، وجاري العمل على زيادتهم إلى 70 لقاح والتصدير لأكثر من 17 دولة، لافتاً إلى أن سر نجاح المصنع هو توجيه أكثر من 6.5 % من عائداته لقطاع البحوث والتطوير للتوسع في إنتاج اللقاحات لمواجهة التطورات التكنولوجية الهائلة.

قدم رئيس مجلس إدارة المصنع الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته التفقدية لمقر المصنع بمدينة الصالحية الجديدة، والتي تعد أولى المصانع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية، كما أهدى رئيس مجلس الإدارة محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتشجيعهم على إقامة مشروعات تساعد في دعم الصناعة المصرية، وتحسين مستوى الإقتصاد المصري.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل زياراته التفقدية للشركات والمصانع المقامة على أرض المحافظة، لدعم الصناعة وتشجيعاً للمستثمرين، لافتاً إلى أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الإقتصاد.