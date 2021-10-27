بدء أعمال إزالة عمارات ألماظة دون قرار معلن.. والسكان نرفض والتعويضات غير مناسبة

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عمارات لا تتجاوز الأربع طوابق، عددها حوالي 40 عمارة، مقسمين على 400 وحدة مساحتها تبدأ من 41 متر حتي 108 متر، تفصل كل عمارة عن الأخري بمساحات خضراء، وشوارع مخططة، ومحال تجارية ومحطة للحافلات، فيحيطها طريق السويس وأمامها مطار ألماظة، دقائق تفصلها عن حي مصر الجديدة، ومدينة نصرتلك هي منطقة مساكن ألماظة التي بدأت محافظة القاهرة في اجراءات الإزالة بها.

تعد مساكن ألماظة تجمع سكني لأبناء الطبقة الوسطي وهي مأهولة بالسكان وجميع الوحدات السكنية هناك يمتلكها عائلات جميعهم على صلة ببعضهم البعض منذ سنوات عديده، فمساكن ألماظة عبارة عن مجتمع سكني متكامل دون مخالفات، يقع في قلب القاهرة به جميع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وجميع أصحابه ملاك للوحدات السكنية بألماظة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولديهم حصة في الأرض وفق لعقود التمليك التي لديهم.

منذ أكثر من 80 عاما، أنشات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير هذه المساكن، بهدف تسكن العاملين بالشركة فيها، بجانبها تواجدت مجموعة من المساكن تابعة لمحافظة القاهرة، وأيضا منازل صغيرة لم تتجاوز دور واحد تابعة لشركة مصر الجديدة وكانت خاصة لموظفي مترو مصر الجديدة، ثم سمحت الشركة للسكان ببناء أدوار أخرى ووصلت هذه المساكن إلى اربع طوابق مثل جميع مساكن المنطقة، وظل السكان وعائلاتهم وأبناءهم حوالي ثلاثة أجيال تواثروا السكن بألماظة مما أنشأ صلات عميقة ببعضهم البعض جعلت من المنطقة مجتمع سكني متكامل انسانيا وخدميا.

في شهر يونيو الماضي فوجئ سكان ألماظة بمسؤولين من محافظة القاهرة جاءوا إلى المساكن وأعدوا حصر للوحدات السكنية الموجودة بشارع حسين كامل الواقع على مدخل المساكن وأخطروا السكان أن محافظة القاهرة لديها قرار إزالة للصف الأول من العمارات الواقعة على شارع حسين كامل وطريق السويس، وذلك بهدف توسعة الطريق حوالي 20 متر للضمان السيولة المرورية بطريق السويس.

حاول السكان التواصل مع مسؤولين المحافظة لتأكد من صحة قرار الإزالة وإعلان رفضهم لإزالتهم من مكانهم خاصة وأن طريق السويس تمت توسعته منذ عام وأصبح 6 حارات وتكبد السكان مصاعب ذلك، ولقي عدد من الأهالي مصرعهم لسرعة السيارات المارة على طريق السويس وعدم وجود كوبري مشاة أو وسيلة تساعد خاصة كبار السن في عبور الطريق، وكان رد المسؤولين عليهم أن القرار موجود داخل المحافظة ولا يمكن الإطلاع عليه، وسيتم إزالة الصف الاول في أقرب وقت.

أرسل السكان عدد كبير من الشكاوي لجهات عديدة لإعلان رفض الإزالة من قبل السكان دون التواصل مع السكان وتحديد طريقة عادلة لنقل السكان من ألماظة إلى مكان مناسب ويراعي البعد الاجتماعي لسكان المنطقة، خاصة وأن أسعار الوحدات تزيد عن النصف مليون جنيه، إلا أن مسؤولي محافظة القاهرة شرعوا في إزالة مسجد ومدرسة الشهيد حجاج مناع، وأكدوا على أن ازالة الوحدات السكنية الواقعة على الصف المقابل لطريق السويس قريبا.

بعد جلسات بين السكان الذين لديهم تخوف من إزالة المنطقة بالكامل ومسؤولين من محافظة القاهرة قالوا إن الحلول المتاحة لدى السكان المنتظر إزالة مساكنهم هي إما الحصول على تعويض مالي مقابل الوحدة متمثل في 8 الاف جنيه للمتر السكني و16 ألف للمتر التجاري، أو تملك وحدة سكنية في مشروع أهالينا أو المحروسة، أو تملك وحدة سكنية في مشروع «جاردينيا» الخاص بالقوات المسلحة مع دفع الفرق في سعر الوحدة.

هذه الحلول لم تتناسب مع أغلب السكان، فبعضهم رفض الانتقال والإزالة، والبعض الأخر طالب بالحصول على تعويض يتناسب مع كونه مالك للوحدة ولديه حصة في الأرض وبالتالي طالبوا مسؤولين محافظة القاهرة بتحديد تعويضات مناسبة تتناسب مع موقع مساكن ألماظة وأيضا تمكنهم من توفير وحدات سكنية تتراع البعض الاجتماعي لهم .

المصري اليوم زارت مساكن ألماظة، والتقت بعدد من السكان الذين طالبوا بعدم ذكر أسماءهم، وأكدوا أنهم قدموا أنه لا يتم اشراك السكان في التخطيط للمنطقة ولم يقدم المسؤولين لهم حلول تتناسب معهم، بجانب أنهم لم يتم منحهم الحق في الاطلاع على قرار الإزالة الذي اعلنت المحافظة لهم انه صدر دون أن يتسلموا أي اخطار به أو أي خطابات رسمية تفيد ذلك، أو منحهم خق الاعتراض عليه، بجانب ما وصفوه «بالتعنت»من قبل حي مصر الجديدة في التعامل مع السكان وإزالة أعمدة الإنارة والأرصفة التي تفصل المساكن عن طريق السويس مما يعرض حياة السكان للخطر على حد قولهم وذلك إدي إلى مصرع أحد المارة خلال الأيام الماضية.

سكنت المنطقة منذ أربعين عاما، وتسكن في احد المباني المطلة على شارع حسين كامل، رفضت الإزالة والانتقال من ألماظة، فوجودها هناك يمثل بالنسبة لها الأمان.

«س.ن» سيدة خمسينة طالبت عدم ذكر أسمها والاكتفاء بالأحرف الأولي، قالت لـ «المصري اليوم» أننا لسنا ضد التطوير ولكن لا يمكن الانتقال للعيش في مساكن الأولي بالرعاية سواء مساكن المحروسة أو أهالينا، بجانب أنه ليس لديها ما يكفي لشراء شقة في مساكن «جاردينيا»، فهي تري ان حياتها في ألماظة وصفتها بأنها «حياة كريمة» ولا تجد مبرر لأن تضطر للسكن في مكان لا يراع البعد الاجتماعي.

لم تتمكن من الاطلاع على قرار رسمي، عرفت الإزالة مثلها مثل باقي السكان من موظفي حي مصر الجديدة وقت الحصر ووقت تنفيذهم لإزالة الأرصفة والمدرسة، طالبت مع السكان بالإطلاع على قرار رسمي أو لقاء مسؤول في مكتبه ولكن لم يتم السماح لهم على حد قولها، وأضافت «اللي ساكنين هنا هما اللي عمروا المكان هما وجدودهم ازاي نمشي من المكان اللي احنا واهالينا عملوره ونروح مكان تاني نعمره فين احساس الأمان».

«ح.س» أحد سكان مساكن ألماظة طالب عدم ذكر اسمه قال إن هناك تأكيد من نائب محافظ القاهرة أن المساكن سوف يتم هدمها وازالتها دون مناقشة السكان، وهدموا بالفعل المدرسة التي مسجل فيها معظم أبناء المنطقة مما أضطرنا إلى التسجيل في مدارس أبعد وتحميل أبناءنا كثافات في الفصول أعلي، وأضاف أن هذا القرار لم يراع أن أغلب سكان ألماظة أعمالهم في أحياء قريبة لألماظة،مثل مصر الجديدة أو مدينة نصر وغيرها، فالإنتقال إلى مكان أخر سوف يساهم في مضاعفة المصاريف على السكان، في المقابل لم تعرض المحافظة بديل يتناسب سكني يتناسب مع السكان.

وأضاف أنه عندما طالب السكان الاطلاع على قرار للإزالة لمحاولة اخذ أي اجراء قانوني تجاهه حسب الاجراءات القانونية المتاحة لهم والتي نص عليها القانونكان رد مسؤولي المحافظة «اعتبروااندهاخطاروخلاصبشكل شفوي». وهذا ما رفضه السكان.

منذ أيام قليلة بدأت عملية الإزالة للأرصفة وأعمدة الإنارة مما يعرض حياة السكان للخطر على حد قولهم وأكدوا أن هناك محاولة لإرغام السكان من قبل محافظة القاهرة على قبول الإزالة دون الوصول لحل مناسب يتناسب مع السكان.

تم تغيير مسار شارع حسين كامل من اتجاهين إلى اتجاه واحد منذ عام لضمان سيولة مرورية وتطلب ذلك توسعة للشارع وأصبح عرضه 6 حارات مرورية دون وجود كوبري مشاة أومطب أوأي وسيلة لحماية المارة، إلا اشاره مرورية فقط، ساهم ذلك في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ضمن مشروع تطوير منطقة مصرالجديدة إلا أن كان له أثارسلبية حيث تسبب في حوادث وفاة عدد من السكان.

اللواء إبراهيم صابر نائب محافظالقاهرة للمنطقة الشرقية قال في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها وعددها 30 وحدة، والتعويضات هي 16 الف للمتر التجاري، 8 الاف جنيه للمساكن، ويري أن هذه التعويضات مناسبة لسعر المتر بالمنطقة، وأكد أن المساكن التي سيتم أزالتها هي مساكن في الأصل تابعة لمحافظة القاهرة، وشركة مصر الجديدة، وهناك قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، والقرار يتضمن طرق تعويض مختلفة للسكان، والدولة لديها خطة لنقل السكان وتوفير مساكن بديلة لهم إما تمليك وحدة مقابلة في مساكن «أهالينا»، أو المحروسة وسيتم توفير بديل مادي للإيجار لحين الانتهاء من بناء مساكن المحروسة، أو التمليك في كومباوند جاردنيا مع دفع فرق ثمن الوحدة.

وأكد أن الإزالة للمساكن قريبا، وستتم للعمارات التي تمتلها المحافظة، وهذه الأرض ملك لمحافظة القاهرة أيضا، وأكد أن المدرسة التي تم أزالتها حاليا هي تم وضع فيها لجنة للرد على اسئلة السكان وللتفاوض مع السكان ولقائهم من قبل مسؤولي المحافظة.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى أن إزالة الصف الأول من مساكن ألماظة هي ضمن مشروع توسعة امتداد طريق السويس، وسيتم انشاء سور حديدي يفصل بين المساكن وبين الطريق.ونفي أنه صدر أي قرار لإزالة باقي مساكن ألماظة، وأكد أن القرار صادر لإزالة مسافة 20 متر فقط.

وعن عمليات إزالة أعمدة الإنارة والأرصفة أكد أن هذا جزء من عملية الإزلة والتي تتضمن نقل الخدمات وأوضح أن هناك بعض السكان انهوا الإجراءات وحصلوا على التعويض الذي حددته المحافظة وهيتم نقل أعمدة الانارة والارصفه، وأوضح ان بعض السكان بالفعل قبلوا التعويض واستلموه فورا، ولن يتركوا المنطقة إلا بعد إزالة مساكنهم، وأوضح أن المحافظة تهتم بمراعاة البعد الاجتماعي للمنطقة وتلبية مطالب السكان.