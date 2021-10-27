«السياحة»: تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني بمنطقة آثار الاهرامات

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استمرارا لتطبيق استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل، بدأت الوزارة اليوم في تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول منطقة آثار أهرامات الجيزة، لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.

وقال أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، إن هذه الماكينات تشكل جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية والتي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لاحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

جديد بالذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تشغيل ماكينات الدفع الالكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير.