«ثقافة السويس» تضىء شعلة ليالي أضواء القناة

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أطلقت محافظة السويس الليلة الأولى من ليالى اضواء السويس التي تقدم من خلالها مواهب أبناء المحافظة الفنية وإبداعاتهم من موسيقي وغناء وفنون شعبية وبرعاية دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوه برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي اولي حفلات ليالي أضواء القناة بدعم ورعاية محافظ السويس الذي ابدى استعداد كبير لتبنى مواهب ابناء السويس وتقديمها للمجتمع السويسى من خلال مواقع وزارة الثقافة بالمحافظة.

وصرح الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي، بأن الهدف الأكبر من عودة ليالى اضواء السويس هو تنمية المواهب واحتضانها وتدريبها لصقلها بشتى الامكانات العلمية والعملية كتوفير مدربين وموسيقيين والات موسيقية واقامة حفلات متنوعة ومتعددة لاظهار هذه المواهب الشابة.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى تلاه فريق كورال الأطفال التابع للشباب والرياضة بقيادة الفنان غريب مندور ثم عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التي امتعت الجمهور بفنها الراقي وهي احدي فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم عرض لفرقة مطروح للفنون الشعبية بفنها الممتع والمتميز والتي امتعت الحضور بتقديم تراثها المميز وهي أيضا احدي فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم فرقة أسوان للفنون الشعبية والتي لها طابع خاص حيث قدمت نموذج من التراث الاسواتي بلوحة فنية أكثر من رائعة وهي أيضا احدي فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة وعرض لفرقة الإسكندرية للفنون الشعبية والتي أدخلت البهجة والسرور على السادة الحضور بفنها المميز الجميل وقدمت عرضا رائعا مميز وخاصة رقصة التنورة وهي أيضا احدي فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم تلاها فرقة ثقافة السويس الموسيقي العربية بقيادة محمود غانم ثم تلاها الفنان مجد القاسم والذي امتع الحضور بالفن الراقي المميز.