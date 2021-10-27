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رئيس "البحر الأحمر للتطوير": وقّعنا أكثر من 800 عقد بقيمة تصل لـ20 مليار ريال

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رئيس "البحر الأحمر للتطوير": وقّعنا أكثر من 800 عقد بقيمة تصل لـ20 مليار ريال رئيس "البحر الأحمر للتطوير": وقّعنا أكثر من 800 عقد بقيمة تصل لـ20 مليار ريال
جائحة كورونا لم تُعِق الشركة من تنفيذ أعمالها.. والمشروع مستعد لفتح أبوابه بنهاية 2022

رئيس

قال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير": إن الشركة وقّعت أكثر من 800 عقد مع عدة شركات تصل قيمتها إلى 20 مليار ريال.

وأوضح "باغانو" في كلمته خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار" اليوم، أن جائحة كورونا لم تُعِق الشركة من تنفيذ أعمالها، مشيراً إلى أن المشروع مستعد لفتح أبوابه للضيوف بنهاية العام 2022.

وذكر أن الشركة أصبحت تتلقى دعماً من القطاع الخاص، إلى جانب دعم "صندوق الاستثمارات العامة".

وأضاف أن الشركة وضعت معايير جديدة ووفّرت آلاف فرص العمل وصلت إلى 10 آلاف وظيفة، إلى جانب دعمها للمجتمعات المحلية من خلال إيجاد فرص للمشاريع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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