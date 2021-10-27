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ترتيب بطولة العالم للفورمولا1 بعد جائزة أمريكا الكبري

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ترتيب بطولة العالم للفورمولا1 بعد جائزة أمريكا الكبري ترتيب بطولة العالم للفورمولا1 بعد جائزة أمريكا الكبري

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فاز الهولندي ماكس فرستابن، سائق رد بول بسباق جائزة أمريكا الكبرى، متفوقا على منافسه لويس هاميلتون ليعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات «فورمولا 1».

وعبر فرستابن خط النهاية متقدما بأقل من ثانية عن سائق مرسيدس فيما جاء زميله سيرجيو بيريز في المركز الثالث.

ويتفوق السائق الهولندي بفارق 12 نقطة على هاميلتون بطل العالم سبع مرات قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

عزّز ماكس فيرشتابن صدارته لترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد مستفيدًا من انتصاره الثمين أمام غريمه لويس هاميلتون بعد معركتهما المثيرة في أوستن.

ويستعرض المصري اليوم ترتيب بطولة العالم للسائقين بعد سباق أمريكا الكبري..

المصرى اليوم

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