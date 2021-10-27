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عضو عن تجديد عقد «بن شرقي»:«لن نقبل بشروط هذلية»

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عضو الزمالك عن تجديد عقد «بن شرقي»:«لن نقبل بشروط هذلية» عضو عن تجديد عقد «بن شرقي»:«لن نقبل بشروط هذلية»

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قال حسام المندوه، عضو مجلس إدارة المعين، إن المفاوضات مع أشرف بن شرقي تسير بشكل جيد حتى الأن مشددًا على أن النادي لن يقبل بأي شروط هذلية في التعاقد.

وأضاف المندوه في تصريحات تلفزيونية أن الجميع يعلم أن تأخير التجديد لبن شرقي جاء لرغبتنا في وضع ضمانات كفاية في عقد اللاعب وأكدنا على أننا لا نكتب عقدا بشروط هزلية ليتم إلقاء اللوم علينا بعد ذلك، نريد التجديد بالفعل وكان يمكننا فعل ذلك بأي شروط لكن نسعى لعقد يناسب الزمالك.

وتابع المندوه: «الزمالك يريد مجلس منتخب ومستقر للحفاظ على استقرار النادي فالبطولات تكون مع الاستقرار، المجلس الحالي من المفترض أن تنتهي فترته يوم 23 نوفمبر، ولكن ننتظر تقرير اللجنة الخاصة بتنقية العضويات والتي أجلت فتح باب الترشح للانتخابات».

وكان الزمالك قد حقق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم على إنبي بهدفين للاشئ.

المصرى اليوم

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