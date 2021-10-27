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للمحافظة على البيئة.. الكنيسة تطلق مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة (صور)

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للمحافظة على البيئة.. الكنيسة تطلق مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة (صور) للمحافظة على البيئة.. الكنيسة تطلق مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة (صور)

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أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة، بالتعاون بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني، في مقدمتها الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية الشقيقة لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وجمعية المكتب العربي للشباب.

يهدف المشروع للمحافظة على البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في مجتمعات إنتاجية بثلاث مناطق في القاهرة وبني سويف، بالإضافة إلى التوعية بأهمية وكيفية ترشيد الطاقة ونظم الطاقة البديلة.

شهد إطلاق المشروع الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع القديمة وأسقفية الخدمات ورئيس مجلس إدارة الجمعية القبطية، والدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي الذي يدعم المشروع بالتمويل، وممثلون لوزارتَي البيئة والتضامن الاجتماعي وعدد من منظمات المجتمع المدني.

للمحافظة على البيئة.. الكنيسة تطلق مشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة"
للمحافظة على البيئة.. الكنيسة تطلق مشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة"

المصرى اليوم

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