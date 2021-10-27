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نائب يطالب بالاهتمام بالسياحة الدينية على خطى وزير الأوقاف

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نائب يطالب الحكومة بالاهتمام بالسياحة الدينية على خطى وزير الأوقاف نائب يطالب بالاهتمام بالسياحة الدينية على خطى وزير الأوقاف

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أيد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بتسيير ثلاث قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين، باعتباره ترويج كبير للسياحة المصرية، خاصة السياحة الدينية.

وطالب «زين الدين» في بيان أصدره اليوم، إعطاء أهمية أكبر لتنويع المنتج السياحى، والاهتمام بالسياحة الدينية بصفة خاصة، مؤكداً أن هناك العديد من سياح العالم الذين يهتمون بالسياحة الدينية وفى مقدمتها الوادى المقدس بسانت كاترين ومسار العائلة المقدسة، ومجمع الأديان، وعشرات الأديرة بالمحافظات، والأماكن المقدسة، وهي في حاجة إلى تسويق أكبر لوضعها على خريطة السياحة في ، قائلاً: السياحة الدينية في العالم لا تقل عن السياحة الترفيهية أو الثقافية، بل ربما تكون أكثر لأنها لا ترتبط بمواسم.

وقال النائب إنه بعد انجاز الطرق القومية وربط سيناء بالوادي والدلتا أصبح هناك كل سهولة ويسر في تنقل سياح العالم لزيارة المعالم السياحية والاثرية، وفى مقدمتها الأماكن الدينية الاسلامية والقبطية، مؤكداً ضرورة تنظيم رحلات لطالبات وطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لزيارة مثل هذه المعالم الدينية المهمة وغيرها من المناطق والمحافظات السياحية والاثرية تشجيعاً للسياحة الداخلية، باعتبارها مقدمة لاستعادة مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أكد أنه في إطار اهتمامها بالمواقع ذات المغزى الروحي والعبق التاريخي، وفي سبيل إطلاع الأئمة والواعظات والطلاب الوافدين على بعض ما تملكه مصر من إرث روحي وتاريخي وحضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، سيتم تسيير القافلة الأولى للأئمة والثانية للواعظات وستكون قافلة دعوية إلى جانب بعدها التثقيفي.

المصرى اليوم

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