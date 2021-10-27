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.. ديناصور يلقي كلمة من منبر الأمم المتحدة: «لا تختار الانقراض»

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فيديو.. ديناصور يلقي كلمة من منبر الأمم المتحدة: «لا تختار الانقراض» .. ديناصور يلقي كلمة من منبر الأمم المتحدة: «لا تختار الانقراض»

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في أول فيلم على الإطلاق يتم إنتاجه داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، والمعروفة باسم «CGI»، ويضم مشاهير عالميين يعبرون عن الديناصورات بعدة لغات، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفيلم القصير باعتباره حجر الزاوية في حملة الوكالة «لا تختار الانقراض».

ويحذر الديناصور «فرانكي» الدبلوماسيين في الجمعية العامة من مخاطر حرق الوقود الأحفوري، وتسببه في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى النظرية الشائعة التي تشرح انقراض الديناصورات قبل 70 مليون سنة قائلا: «على الأقل كان لدينا كوكب.. ما عذرك؟».

ويخبر الديناصور جمهور الدبلوماسيين الحائرين أن «الوقت قد حان لكي يتوقف البشر عن تقديم الأعذار ويبدأون في إجراء تغييرات» لمعالجة أزمة المناخ.

ويقول الديناصور: «فكر في كل الأشياء الأخرى التي يمكنك فعلها بهذه الأموال. يعيش الناس في جميع أنحاء العالم في فقر. ألا تعتقد أن مساعدتهم ستكون أكثر منطقية من دفع ثمن زوال جنسك بأكمله؟»

ويُظهر بحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر كجزء من الحملة أن العالم ينفق 423 مليار دولار سنويًا فقط لدعم الوقود الأحفوري، وهو ما يكفي لتغطية تطعيم كورونا لكل شخص في العالم أو ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي المطلوب للقضاء على الفقر المدقع العالمي.

المصرى اليوم

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