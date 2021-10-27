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كشفت الفنانة أمينة خليل تعرضها للتنمر عبر السوشيال ميديا، سواء على شكلها أواختياراتها الفنية.

وتابعت خليل أنه خلال العشر أعوام الماضية ومع تزايد استخدام السوشيال ميديا تزايدت ظاهرة التنمر قائلة: «الناس بتدي نفسها تقول حاجات في غاية السخافة لاعتقادهم أنهم محميين وراء شاشات الهواتف».

وأضافت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»،مساء أمس الثلاثاء، أنه يجب على الطفل، أن يعلم أن التنمر من الممكن أن يؤدي إلى الإنتحار، مشيرة إلى أنه قد يمثل ضغطا نفسيا كبيرا على من يتنمر عليه.

وتابعت: «بنتبهدل على اختياراتنا، وبيقولوا كلام بيوجع، لو سمحتي له إنك تتأثري» وشددت أمينة خليل، على ضرورة مواجهة ظاهرة التنمر بداية من سن الطفولة في المدارس، مشيرة على أن هذه الظاهرة قد تدفع للانتحار؛ جراء الضغوط النفسية.

ولفتت خليل إلى أنه لا بد أن يكون هناك منهج يشرح للأطفال الأثار السيئة للتنمر وخطورته.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تتابع وتقرا كافة التعليقات للمتنمرين قائلة: بقرأ وبتابع بس بحرص وأوجه رسالة للفتيات والفنانات لازم نقوى شوية ومش معنى حد يقلنا كلام سخيف لمجرد أننا مش ماشيين مع ذوقك.