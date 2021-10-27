إزالة 575 حالة تعدٍ ضمن الموجة الــ18 في بني سويف

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ، بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، بأنه تمت إزالة 38 حالة تعد بواقع (7 حالات تعدٍ على مساحة 4845 متر أراضى أملاك الدولة + 31 حالة على مساحة 21 قيراطا أرضا زراعية)، ليصل بذلك إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم إلى 575 حالة، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، وبدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، وجارٍ حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر الشهر المقبل.