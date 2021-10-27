فلكية جدة: الزهرة في أقصى استطالة العظمى المسائية الجمعة

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أبوزاهرة: يرصد بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي بعد الغروب

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن كوكب الزهرة سيصل يوم الجمعة 29 أكتوبر إلى استطالة العظمى المسائية (أكبر مسافة زاوية) شرق الشمس عند الساعة 05:57 مساء بتوقيت السعودية (02:57 مساءً بتوقيت غرينتش) في ظهوره المسائي بسماء الوطن العربي 2021 -2022.

وأضاف: يرصد كوكب الزهرة بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل وسيكون لمعانه (-4.4) وسيظهر للراصد بالعين المجردة مثل قطعة ألماس معلقة في السماء وسيبقى مشاهداً لبضع ساعات بعد غروب الشمس.

عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالأشهر الماضية وأصبح الآن نصفه (50 %) مضاءً بنور الشمس، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل وسيقابل ذلك زيادة في حجم قرصه الظاهري.

إن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، مما يعني أن الكوكب يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.

وتابع: يمكن رصد كوكب الزهرة لبضعة أشهر في كل مرة يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس - ويتكرر هذا الظهور مرة كل 584 يومًا تقريبًا، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء، اعتمادًا على ما إذا كان كوكب الزهرة يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

عندما يكون كوكب الزهرة في شرق الشمس، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء كما هو الآن، وعندما يكون إلى الغرب من الشمس، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئي قبل شروق الشمس.

يصل الزهرة إلى أقصى مسافة تفصله عن الشمس بحوالي 48 درجة. ومع ذلك، تكون بعض أوقات السنة أكثر ملاءمة لمشاهدة كوكب الزهرة من غيرها.

فمحلياً تصل ذروة ارتفاعه بين 28 درجة و49 درجة فوق الأفق عند غروب الشمس خلال الظهور المسائي اعتمادًا على الوقت من العام.

وقال: إن هذا التباين على مدار العام يرجع إلى ميل مسار الشمس (دائرة البروج) بالنسبة إلى الأفق، فكوكب الزهرة يكون دائماً بالقرب من خط عبر السماء يسمى مسار الشمس وهو المسار الذي تسلكه الشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج كل عام.

وأضاف: عندما تكون الزاوية التي تفصل الزهرة عن الشمس كبيرة، فإن ذلك يحدث على طول خط مسار الشمس، ولكن في أوقات مختلفة من العام، يلتقي مسار الشمس مع الأفق بزوايا مختلفة عند غروب الشمس، هذا يعني أن الكوكب يظهر على ارتفاعات مختلفة فوق الأفق في أوقات مختلفة من العام، حتى لو كانت الزاوية التي تفصله عن الشمس هي نفسها.

وتابع: فإذا التقى مسار الشمس مع الأفق بزاوية سطحية، فيجب أن يكون الزهرة بزاوية واسعة جدًا عن الشمس سيظهر مرتفعًا فوق الأفق، وعلى العكس من ذلك، إذا كان مسار الشمس عموديًا تقريبًا على الأفق، سيظهر الكوكب أعلى بكثير في السماء، حتى لو كان في الواقع أقرب كثيرًا إلى الشمس.

إن مسار الشمس يصنع عند غروب الشمس، أكبر زاوية له في الأفق عند الاعتدال الربيعي - في مارس بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفي سبتمبر في النصف الجنوبي، وعلى العكس من ذلك، فإنه يلتقي الأفق في أقل زاوية له عند الاعتدال الخريفي.

نظرًا لأن الفصول متعاكسة في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، فإن الظهور الجيد لكوكب الزهرة في أحد نصفي الكرة الأرضية عادة ما يكون ضعيفًا في النصف الآخر.