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مصادر تكشف حقيقة تعرض سيدة للإهانة والإضطهاد والطرد من مسكنها في الإسكندرية

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مصادر تكشف حقيقة تعرض سيدة للإهانة والإضطهاد والطرد من مسكنها في الإسكندرية مصادر تكشف حقيقة تعرض سيدة للإهانة والإضطهاد والطرد من مسكنها في الإسكندرية

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كشفت مصادر حقيقة ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إستغاثة إحدى السيدات لتعرضها للإهانة والإضطهاد والطرد من مسكنها بمحافظة الإسكندرية وبالتلاعب والتزوير بالمُحررات الرسمية من قبل مسئولين بجهات حكومية «غير مُحدده»، منوهة أن شقيقها يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية.
بالفحص تبين أن الشاكية مسجل عنها «عدم الإتزان والتهور»، وإضطلاع شركة الكهرباء بالإسكندرية بمطالبتها بتسليم الوحدة السكنية التابعة للشركة، لإنتهاء صفة تخصيصها لوفاة والدها والذى كان يعمل بإحدى محطات الكهرباء التابعة للشركة.
وبتكثيف التحريات تبين أنها تعانى من إضطرابات نفسية وعصبية ودائمة التعدى على زملائها بالسب والقذف وإثارتها للمشاكل بصفة دائمة مع جيرانها وأشقائها.. كما تبين أن شقيقها يقيم حالياً بإحدى الدول الأجنبية.
بمراجعة مسئولى شركة الكهرباء بالإسكندرية أكدوا على عدم أحقية إستمرار المذكورة بالوحدة السكنية التي تقطنها لإنتهاء الصفة القانونية والإدارية بوفاة والدها السابق تخصيص الوحدة له إبان فترة عمله بالشركة تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة لإدعاءاتها الكاذبة.

المصرى اليوم

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