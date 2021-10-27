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وزيرة الثقافة توفد «الموسيقى العربية» بالأوبرا للمشاركة لموسم الرياض

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وزيرة الثقافة توفد «الموسيقى العربية» بالأوبرا للمشاركة لموسم الرياض وزيرة الثقافة توفد «الموسيقى العربية» بالأوبرا للمشاركة لموسم الرياض

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أوفدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة فرقة الموسيقي العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتشرف عليها الفنانه جيهان مرسي إلى المملكة العربية لتمثيل بالمشاركةفي مهرجان موسم الرياض بحفلين.

يقاما على مسرح محمد عبده يومي ٢٩، ٣٠ اكتوبر الجاري بقيادة المايسترو حازم القصبجي ويحيهما نجوم الاوبرا للموسيقي العربية مي فاروق وايمان عبدالغني واحمد عفت.

أكدت عبدالدايم على اهمية تعدد أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضافت ان الحفلين ياتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافى والفنى بين البلدين الشقيقين والتى تشهد طفرة غير مسبوقة، واشارت ان الفاعليات الابداعية بين الدولتين أصبحت حاضرة بقوه في المشهد الثقافي العربي، مؤكدة ان المملكة تشهد حاليا ميلاد واقع حضاري يثمن قيمة ومكانة القوي الناعمة في صنع مستقبل اكثر إشراقا.

واشادت بقدرة الاشقاء على تنظيم كبرى المناسبات الفنية والثقافية على نحو يؤكد مكانتها الاقليمية والدولية.

المصرى اليوم

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