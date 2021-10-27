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محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب الرملة

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محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب الرملة محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب الرملة

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الملعب القانوني بمركز شباب الرملة، بسيدي غازي، بتكلفة 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة التي يجب علينا استثمارها.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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