بعد إجماع لجنة الخبراء على «فايزر».. إدارة الغذاء والدواء توافق على تطعيم الأطفال من 5- 11 عاما

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة من المستشارين المستقلين إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن تصدر تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بايونتك للأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والحادية عشر عاما، حيث جرى التصويت بواقع 17 مؤيدا، في مقابل امتناع صوت واحد.

بدء تطعيم الأطفال بلقاح كورونا تجريبياً فى الولايات المتحدة - صورة أرشيفية

وقبلت اللجنة التابعة لإدارة الغذاء والدواء البيانات الخاصة بلقاح فايزر والتي تشير إلى أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 90.7% في الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 بين هذه الفئة العمرية، حسب تقارير لوسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء من بينها الإذاعة العامة الوطنية.

هل لقاح كورونا مناسب للأطفال؟ - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية

وتعمل الإدارة عادة بمشروة لجان الخبراء التابعة لها، على الرغم من أنها ليست مقيدة، ومن ثم سوف تقوم بإصدار قرارها في هذا الشأن في غضون الأيام المقبلة .

وأفادت التقارير بأنه إذا أجازت إدارة الغذاء والدواء اللقاح لتطعيم الأطفال، حسبما تميل إلى ذلك، فإن هناك لجنة أخرى من الخبراء سوف توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن تقدم توصياتها وإرشاداتها الأسبوع المقبل بشأن استخدام اللقاح بين هذه الفئة العمرية.

الصحة: تطعيم الأطفال اليافعين من 15لـ18 عام خلال شهر - صورة أرشيفية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليام جروبابر، نائب رئيس البحث والتطوير السريري للقاح بشركة فايزر أثناء جلسة اللجنة للتصويت، إن اللقاح يقدم دفاعا واسع المدى ضد كوفيد-19 عند الأطفال الصغار، كما أنه يعمل عل تحييد متغير دلتا بشكل فعال.

ولفت التقرير إلى أن جرعة واحدة من لقاح فايزر للأطفال الصغار تحتوي على ثلث كمية المادة الفعالة، مقارنة بالجرعة المخصصة للكبار، موضحا أن الأطفال سوف يتلقون الجرعة الثانية بعد 21 يوما أو أكثر بعد الجرعة الأولى.

بعد أمريكا: السعودية تتيح لقاح كورونا للأطفال اليافعين ما بين 12 و18 عامًا - صورة أرشيفية

ويتسبب الأطفال ما بين الخامسة والحادية عشر عاما في نحو 9% من حالات الإصابة المسجلة في الولايات المتحدة بشكل عام، وتعد هذه الفئة مسؤولة حاليا عن 40% من حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال، حسبما أكد الدكتور دوران فينك، نائب المدير الإكلينيكي بقسم اللقاحات والمنتجات ذات الصلة بإدارة الغذاء والدواء ؟

ونبه فينك إلى أن معدل الحالات بين الأطفال في هذه الفئة يقترب من المعدل «ألأعلى» لدى أي فئة عمرية أخرى.