نائبة: إلغاء حالة الطوارئ جاء نتيجة جهد وعمل متواصل ودماء غالية

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قالت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ عام 2011، يعكس حجم ما وصلت إليه مصر من أمن واستقرار وقوة وثقة، وشهادة نجاح لها في مجابهة التحديات والتهديدات التي شهدتها طوال السنوات الماضية والتي حاولت المساس بمقدرات الوطن.

وأوضحت «لاشين»- في بيان صحفي اليوم- أن قرار فرض حالة الطوارئ في مصر خلال السنوات الماضية كانت له أسبابه وحيثياته في ظل ما واجهته بلادنا من تحديات غير مسبوقة كانت على جميع حدودها واتجاهاتها الاستراتيجية وفي عمقها الداخلي من محاولات نشر الفوضى واستهداف مؤسسات الدول وترويع المواطنين.

وأكدت «عضو خارجية البرلمان»، على أن ما شهدته مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 إلى عام 2021، ملحمة وطنية قادها قيادة وطنية حكيمة وشعب قرر يلتف حول قائده، لوضع بلاده في المكانة التي تُليق بها بين الأمم، ونحن اليوم على بُعد خطوات من ميلاد دولة وجمهورية جديدة.

وذكرت «لاشين»، أن ما تشهده مصر اليوم، جاء نتيجة جهد وعرق ودماء غالية وعمل متواصل ليل ونهار في شتى المجالات وتضحيات عظيمة لرجال القوات المسلحة والشرطة، للخروج من نفق الفوضى والانفلات إلى الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة والقانون، والانطلاق نحو عصر جديد، يشرق شمسها من العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون شاهدةً على عظمة المصريين.