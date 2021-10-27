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ضبط 108 قضايا سلع مجهولة المصدر، خلال 4 أيام

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ضبط 108 قضايا سلع مجهولة المصدر، خلال 4 أيام ضبط 108 قضايا سلع مجهولة المصدر، خلال 4 أيام

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق، من ضبط 108 قضايا سلع مجهولة المصدر، خلال 4 أيام.

ووجه اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

المصرى اليوم

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