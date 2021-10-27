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«المحامين»: «مجلس المنوفية» يناقش القضايا النقابية في آخر اجتماعاته

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«المحامين»: «مجلس المنوفية» يناقش القضايا النقابية في آخر اجتماعاته «المحامين»: «مجلس المنوفية» يناقش القضايا النقابية في آخر اجتماعاته

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد مجلس نقابة المنوفية الفرعية، برئاسة ماهر حمودة، نقيب الفرعية، وحضور أعضاء المجلس، لبحث أخر المستجدات على الساحة النقابية، وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الاجتماع شهد تأكيد المجلس على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق ما هو أفضل للمحامين أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون نشر كافة قرارات النقابة من خلال الموقع الرسمي للنقابة فقط، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينشر أي منشورات أو قرارات تخص العمل النقابي على صفحته الشخصية، كما دان الحاضرون بالإجماع ما قام به بعض أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان النقابية المعاونة من نشر بيانات أدت لحدوث خلافات بين أعضاء الجمعية العمومية.

وشكل مجلس النقابة الفرعية لجنة من محمد علام، وكيل المجلس، وخالد غنيم، الأمين العام، ومحمد شماتة، عضو المجلس، للتحقيق في كل الوقائع المنوه عنها واستدعاء كل من قام بنشر تجاوزات وعبارات مسيئة من داخل التشكيل النقابي.

كما قرر مجلس الفرعية تشكيل لجنة من هيثم سلطان، ومدحت فايد، وتامر يحيى، أعضاء المجلس، لرصد أي تجاوزات تمس هيبة ومكانة المحاماة وما يجب أن يكون عليه الاحترام الواجب للمهنة، ووافق المجلس على عمل معرض متكامل لتلبية احتياجات الزملاء، على أن يتضمن عرض اثاث مكتبي، وماكينات تصوير، وطابعات، وارواب.

واتفق الحاضرون على تكليف خالد غنيم، الأمين العام، بمراجعة قرارات لجان الشكاوي بالنقابة، وعرضها على النقيب الفرعي، ومتابعة الإجراءات اللازمة بعد اعتماد تلك القرارات.

المصرى اليوم

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