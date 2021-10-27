البابا تواضروس يلتقي مجلس معهد الدراسات القبطية

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عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء مع مجلس معهد الدراسات القبطية.

حضر الاجتماع الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد ورؤساء الأقسام ونوابهم، بمشاركة عددا من أحبار الكنيسة، وهم الأنبا أبرآم مطران الفيوم والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، ورئيس قسم اللغة القبطية بالمعهد والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية ورئيس قسم الألحان والموسيقى القبطية، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد والأنبا إرميا الأسقف العام.

شهد الاجتماع عرض الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، ومناقشة التقارير المقدمة من اقسام المعهد.