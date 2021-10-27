مناورة لاصطدام مركب بالصخور.. إنقاذ 175 راكبا في البحر الأحمر خلال مناورة حريق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هيئة موانئ البحر الأحمر بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر ومدير الامن بتنفيذ سيناريو حريق عبارة بميناء الغردقة «تجربة مصر 7».

وبدأ السيناريو بالإبلاغ عن حدوث حريق العبارة القاهرة وعلى متنها 175 راكب من جنسيات مختلفة اثناء ابحارها على بعد 8 ميل بحرى شمال شرق ميناء الغردقة بمنطقة شعب ام قمر نتيجة حدوث عطل بالمحركات الرئيسية نتج عنه اصطدام العبارة بالشعب وحدوث فتحة بالبدن ولم يتم السيطرة عليها مما أدى إلى غرق العبارة وكانت الخسائر 3 وفيات و22 حالة اصابات متنوعة وعلى الفور تم تلقى الاشارة وارسالها للجهات المعنية وفتح مركز ادارة الازمة الرئيسي بالديوان العام برئاسة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر وتكليف رئيس مدينة سفاجا بفتح المركز المتقدم لإدارة الازمة بميناء الغردقة بمعاونة مدير الميناء ومدير امن الميناء.

وبدء التنسيق بين كافة الجهات المشاركة لتحديد اماكن المستشفى الميداني واماكن الإيواء ومعسكر استقبال الناجين وتخصيص رصيف لاستقبال القطع البحرية المشاركة في الانقاذ وتم استقبال القطعة البحرية ولنش بحرى به ركاب العبارة الذين تم انتشالهم من البحر ومن الرماثات وقامت وحدات الاخلاء باخلاء المصابين من وحدات الانقاذ البحرى إلى رصيف الميناء والبدء في فرز المصابين وتصنيفهم وتقديم الاسعافات الاولية ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات وايواء الناجين بمعسكر الايواء.

وتتوالى الاحداث بتلقى اشارة بنشوب حريق في مبنى برج الارشاد بالميناء وتدخل سيارات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه وتسوء الاحداث بتلقى اشارة بظهور بقعة زيت ويقوم مركز التلوث البحرى بالتعامل وينتهى التدريب وتعود العناصر المشاركة إلى مواقعها.

على جانب اخر قامت شرطة السياحة بتكثيف الخدمات الامنية لمناطق تواجد الافواج السياحية داخل الميناء والتنسيق مع ادارة الفنادق لاعادة ركاب الافواج السياحية المغادرة وتسكينها لحين الانتهاء وعودة حركة التشغيل كما تقوم ادارة المرور بإفساح الطرق امام سيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف بالاضافة لقيام ادارة الجوازات بسرعة انهاء اجراءات الركاب الناجين والمصابين والتنسيق مع التوكيل الملاحى لحصر حالات الناجين والمفقودين مع تأمين التيار الكهربائي بميناء الغردقة البحري وذلك بتواجد سيارة امداد كهربا بالميناء.

ويأتى هذا التدريب بغرض تفعيل خطة الطوارىء وادارة الازمات لمحافظة البحر الاحمر وزيادة المقدرة لمواجهة مختلف الحالات والاحداث الطارئة بكفاءة وتحقيق التكامل بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمحافظة والوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لتلافيها والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لاستكمال الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لزوم تطوير نظام الدعم الفنى وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادىء الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الازمات حال حدوثها.

وكذلك تأهيل الكوادر المختلفة وتوجيه المهارات لجميع التخصصات من خلال الاستخدام الامثل للمعدات وخلق وتنمية روح التعاون والشعور بالمسئولية بهدف الحفاظ على الارواح والممتلكات والسمعة القومية للدولة والعمل على احتواء الازمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة انشطة العمل المختلفة بالميناء وخارجه بصورة طبيعية في اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر وخلق روح المنافسة وجودة الاداء من خلال تبادل الخبرات ونشر التوصيات المتعلقة بتلك التدريبات على الجهات المعنية بادارة الازمات والكوارث.