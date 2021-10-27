ضبط متهم زور إيصالات أمانة وأقام بها دعاوى قضائية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدير وشريك إحدى الشركات بقيام أحد الأشخاص بتزوير عدد من إيصالات الأمانة المنسوبة للشاكى واستخدامها في إقامة دعاوى قضائية ضده والحصول بموجبها على أحكام قضائية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة نظرا لوجود خلافات مالية بينهما.