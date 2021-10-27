أخبار عاجلة

محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة -
«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة -
مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية -
الرئيس اللبناني: معالجة الأزمة مع السعودية والخليج مستمرة -
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك -
الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى -
رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البنك العربي الوطني ينظم ندوة توعوية حول "سرطان الثدي"

Print
مساهمة في رفع الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية

البنك العربي الوطني ينظم ندوة توعوية حول

نظم البنك العربي الوطني ضمن جهوده لنشر الثقافة الصحية والتوعية الوقائية، ندوة توعوية لموظفات البنك في مبنى الإدارة الإقليمية بجدة، حول مرض "سرطان الثدي" وأهمية الكشف المبكر عنه للوقاية منه؛ وذلك بالتعاون مع جمعية "زهرة" لسرطان الثدي، وتزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية ومكافحة هذا المرض.

واستعرضت الدكتورة رانيا هاشم خلال محاضرتها أعراض سرطان الثدي، ومراحل الإصابة، وأهمية الكشف المبكر عنه عبر إجراء الفحوصات الدورية، وقدمت إرشادات حول الفحص الذاتي للوقاية من المرض، إلى جانب طرق التعامل مع المرضى.

كما تم خلال اللقاء توزيع الكتيبات الإرشادية، والرد على تساؤلات الحضور من قِبَل المختصات؛ وذلك بمشاركة السيدة فوزية الزهراني التي تحدثت عن تجربتها مع المرض وصولًا إلى مرحلة التعافي.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار حرص البنك العربي الوطني على التفاعل مع المناسبات والأيام التوعوية العالمية، بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الثقافة الصحية والوقائية وصولًا إلى مجتمع معافى، والتزامًا من البنك بتحصين منسوبيه ومنسوباته، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"