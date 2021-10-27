ضبط كمية من العقاقير المخدرة غير مصرح بتداولها داخل صيدلية بالقاهرة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك صيدلية «هارب»، في دار السلام بالقاهرة ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبط عامل بالصيدلية «له معلومات جنائية» حال تواجده بالصيدلية، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة وغير المسجلة وممنوع تداولها ولا يصرح ببيعها ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين دون تذكرة طبية لصرفها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.