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الرئيس الإيراني: الهجوم السيبراني كان محاولة للتضييق على المواطنين

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الرئيس الإيراني: الهجوم السيبراني كان محاولة للتضييق على المواطنين الرئيس الإيراني: الهجوم السيبراني كان محاولة للتضييق على المواطنين

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شدد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، على ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية والوقاية منها والتجهيز لمكافحتها، بعد تعرض البلاد لهجوم سيبراني استهدف محطات البنزين، الثلاثاء.

وحسب وكالة ارنا، قال رئيسي، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء: «الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات البنزين في إيران كان محاولة للتضييق على المواطنين، مضيفًا ان السلطات المعنية تمكنت وبسرعة من ادارة الموقف».

وأوضح الرئيس الإيراني أن المواطنين أثبتوا وعيهم في مواجهة هذه المشكلة ولم يسمحوا لاي جهة باستغلالها. وأشاد رئيسي، بجهود وسائل الاعلام الإيرانية في توعية المواطنين بخصوص هذا الهجوم السيبراني في التوقيت المناسب، معبرا عن شكره للمواطنين على دعمهم وتعاونهم مع .

وشدد رئيسي على ضرورة الاستعداد للهجمات السيبرانية، قائلًا: «علينا أن نكون مستعدين بجدية في مجال الحرب السيبرانية وان لا نسمح للعدو ان ينال اهدافه الشريرة في هذا المجال وان يخلق مشاكل للمواطنين».

وأكدت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، أن الخلل الذي أدى لتعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد، كان سببه هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود.

المصرى اليوم

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