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رئيس مياه سوهاج: الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة القياسية لمحطات مياه الشرب والصرف

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رئيس مياه سوهاج: الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة القياسية لمحطات مياه الشرب والصرف رئيس مياه سوهاج: الالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة القياسية لمحطات مياه الشرب والصرف

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شدد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل القياسى وتعليمات الصيانة القياسية وإجراء الصيانة الدورية والوقائية والتصحيحية والطارئة وصيانة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وجميع المعدات وسيارات الخدمات وذلك من اجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها لتفقد محطة رفع صرف صحى رقم 2 ومحطة رفع صرف صحى رقم 4 بمدينة سوهاج ومحطة رفع صرف صحى الكاشف بمركز اخميم هذا بالاضافة إلى تفقد محطة مياه الجوازات المطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 180 لتر لكل ثانية ومحطة مياه النمساوى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 180 لتر لكل ثانية وتغذى منطقة حى غرب سوهاج.

المصرى اليوم

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