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«دلتا» مستمر في التحور.. ما مدى فعالية لقاح «سبوتنيك V» ضد الطفرة الجديدة؟

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«دلتا» مستمر في التحور.. ما مدى فعالية لقاح «سبوتنيك V» ضد الطفرة الجديدة؟ «دلتا» مستمر في التحور.. ما مدى فعالية لقاح «سبوتنيك V» ضد الطفرة الجديدة؟

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بينما تستمر سلالة دلتا» في التحور، وفيما تتسابق المختبرات العلمية لوضع حد للجائحة عبر الوقوف على تفاصيل الطفرات المتلاحقة للفيروس المستجد، وتطوير لقاحات جديدة أكثر فعالية ضده أعلن ألكسندر جينسبورج، مدير مركز جاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية أن لقاح «سبوتنيك V » المضاد للفيروس التاجي أثبت فعالية تحمي من جميع طفرات الفيروس التاجي المستجد بما فيها الطفرة الجديدة لسلالة «دلتا»

وردا على سؤال عن فعالية لقاح «سبوتنيك V» ضد الطفرات الجديدة لسلالة «دلتا» بما فيها المتحورة دلتا- AY.4.2 أشار جينسبورج في تصريحات صحفية مع وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى أن الأطباء اكتشفوا ثلاث إصابات في موسكو ومقاطعة موسكو بالطفرة الجديدة من سلالة دلتا- AY.4.2

و قال جينسبورج، أن لقاح «سبوتنيك V »فعال ضد جميع المتحورات؛ كون هذه المتحورات والطفرات لم تتفوق على النسخة الأصلية من الفيروس التاجي من الناحية الوبائية مشيرًا إلى أن ظهور الطفرات الجديدة من سلالة «دلتا» مستمر، ومع ذلك لم تظهر طفرة جديدة على الأقل في موسكو، سرعة انتشارها تتجاوز 0.1 بالمئة من النسخة الأصلي للفيروس التاجي.

تستمر سلالة «دلتا» في التحور؛ إذ ظهرت العديد من الطفرات والأنواع الفرعية، أخطرها وفقا للعلماء متغير «دلتا بلس» وأخرها المتحورة المكتشفة مؤخرًا B.1.617 و2 AY.4؛ إذ أعلنت وكالة الرعاية الصحية البريطانية UKHS في وقت سابق، أن المتغير AY.4.2 قد يتميز بسرعة انتشار عالية مقارنة بـ «دلتا«، بحسب «دوتش فيليه».

وتعد سلالة «دلتا» الأسرع تحورًا وانتشارًا، ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تتسم سلالة «دلتا» الهندية B.1.617 التي اكتشفت في أكتوبر 2020 بقصر فترة الحضانة وزيادة الحمولة على الجسم، بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى فترة أطول لإزالتها من الجسم، ما يصبح من الصعب على الأطباء تحديد موعد الشفاء.

وتخشى منظمة الصحة العالمية من أن يصبح دلتا الفيروس المهيمن عالميا في غضون أشهر بسبب سرعة انتشاره، وتقول المنظمة أنه وصل إلى 85 دولة وانتشر فيها بحلول يوليو 2021.

المصرى اليوم

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