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هاني رمزي: لا يوجد أحد صاحب الفضل على صلاح

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هاني رمزي: لا يوجد أحد صاحب الفضل على صلاح هاني رمزي: لا يوجد أحد صاحب الفضل على صلاح

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أكد هاني رمزي مدرب منتخب السابق أن المستوى الحالي الذي وصل له محمد صلاح لاعب ليفربول، وأصبح به أفضل لاعب في العالم يعد إعجازا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «صلاح هو صاحب الفضل على نفسه فيما وصل إليه، شخصيته وعمله واجتهاده، ولا يوجد أحد صاحب فضل على محمد صلاح»

وعن أسباب فشل منتخب مصر في أمم أفريقيا بالقاهرة عندما كان مساعدا للمكسيكي خافيير أجيري أوضح: «جاء ذلك بسبب التغيير المفاجئ في مكان البطولة ونقلها لمصر، حيث تسبب ذلك في بعض الارتباك للجهاز الفني، وترتب عليه تغيير الخطة وأشياء فنية كثيرة لأنك أصبحت فجأة مطالبا بالفوز باللقب».

وانتقد رمزي قرار الإبقاء على عمرو وردة خلال بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد صدور قرار باستبعاده، مضيفا أن تدخل اللاعبين وموافقة أجيري واقتناع هاني أبوريدة وراء ما حدث.

وعن عودته للتدريب قال إن تواجده في الإعلام عبر قناة الأهلي أمر مؤقت، وأنه يبحث عن عرض مناسب خاصة أن آخر تجربة له كمدرب كانت مع إنبي قبل عمله كمساعد بمنتخب مصر.

المصرى اليوم

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