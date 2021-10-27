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الكويت.. يتهم أمه بقتل شقيقته والاحتفاظ بجثتها في حمام المنزل

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الكويت.. يتهم أمه بقتل شقيقته والاحتفاظ بجثتها في حمام المنزل الكويت.. يتهم أمه بقتل شقيقته والاحتفاظ بجثتها في حمام المنزل
الأمن عثر على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة

الكويت.. يتهم أمه بقتل شقيقته والاحتفاظ بجثتها في حمام المنزل

تلقت الشرطة الكويتية بلاغاً من مواطن؛ كشف فيه أن والدته قتلت شقيقته، وتحفطت على جثتها داخل حمام المنزل منذ عام 2016، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية.

والمواطن في العقد الثاني من عمره، وأبلغ رجال الأمن في محافظة حولي، وتحديداً في مخفر شرطة السالمية، بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها شقيقته واحتفاظها بالجثة.

وحسب موقع "الحرة"، نقلت الصحيفة عن مصدر أن العناصر الأمنية انتقلت إلى المنزل لمعاينته، ولكن شقيق المبلغ ووالدته رفضا فتح الأبواب؛ ما دفعهم إلى الدخول بالقوة بعد كسر الباب الرئيس للشقة، بناءً على تعليمات وكيل النائب العام.

وعثرت العناصر على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة، وألقوا القبض على أم المبلّغ وشقيقه، بحسب المصدر الذي أوضح أن الأم اعترفت بعلمها بوجود جثة ابنتها، لكنها لم تعترف بقتلها.

ووفقاً لصحيفة "الأنباء"، فإن الجثة التي عُثر عليها داخل الحمام كانت أشبه بـ"هيكل عظمي"، وتمّ استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة، وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.

وحسب موقع "الحرة"، تزداد في الآونة الأخيرة جرائم العنف الأسري بحق النساء في الكويت، حيث سجّل في بداية سبتمبر الماضي أكثر من ثلاث جرائم قتل، كانت ضحيتها نساء أُزهقت أرواحهن على يد أقاربهن، في ظروفٍ وأسبابٍ مختلفة.

وفي 20 سبتمبر 2020، أصدرت الكويت قانوناً جديداً للحماية من العنف الأسري بعد إقراره في مجلس الأمة.

وينص القانون على إنشاء ملاجئ ومراكز إيواء للنساء المعنّفات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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