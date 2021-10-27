أثرّ على 4300 محطة وقود.. إيران تحقق في هجوم إلكتروني عطل توزيع البنزين

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عاد توزيع البنزين إلى طبيعته في إيران بعد يوم من هجوم إلكتروني استهدف محطات الوقود، مما أثر على 4300 محطة في جميع أنحاء البلاد، حسبما أكدت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم.

في حين أكد أمين المجلس الأعلى للأجواء الافتراضية، أبوالحسن فيروز أبادي، بأن خبراء الأمن السيبراني والإلكتروني يعكفون الآن على التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم ومصدره، معلنا أنه تمت السيطرة على الهجوم السيبراني على محطات البنزين بالبلاد، ، حسبما أفادت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء .

وأوضح أن الرأي النهائي حول هذا الهجوم السيبراني سيتم الإعلان عنه في غضون 7 إلى 10 أيام مقبلة، مرجحا يكون هذا الهجوم قد شن انطلاقا من الخارج كالهجوم السيبراني الذي تعرضت له منظومات سكك الحديد في البلاد.

وكان بيع البنزين المدعوم قد تعطل بشدة في إيران أمس جراء هجوم إلكتروني، مما أدى لاصطفاف طوابير طويلة بمحطات الوقود في أنحاء البلا

في حين نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع الذكرى السنوية للاحتجاجات الشعبية العارمة التي اجتاحت إيران في نوفمبر 2019، صورا للوحات إعلانية رقمية مثبتة في مدينة أصفهان، والتي بث عليها سؤال موجه إلى المرشد الإيراني هو «يا خامنئي، أين بنزيننا؟».