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بينها 1746 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط (5657) مخالفة متنوعة

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بينها 1746 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط (5657) مخالفة متنوعة بينها 1746 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط (5657) مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بين المخالفات 1746 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و126 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات موقف عشوائى، و37 مخالفة لشروط التراخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

المصرى اليوم

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