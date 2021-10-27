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اليوم.. إعادة محاكمة مفتى جبهة النصرة

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اليوم.. إعادة محاكمة مفتى جبهة النصرة اليوم.. إعادة محاكمة مفتى جبهة النصرة

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، إعادة محاكمة مفتى جماعة النصرة الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 ملايين جنيه وإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ «جبهة النصرة».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

المصرى اليوم

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