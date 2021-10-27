لبحث تحسين سلالات الماعز والأغنام.. محافظ جنوب سيناء يلتقي مدير «أكساد»

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التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «اكساد» بالقاهرة، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، لبحث مشروعات التعاون بين المحافظة و«اكساد» التابع لجامعة الدول العربية ومنها زراعة المحاصيل الأعلى عائد وتطوير الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

ورحب محافظ بمدير منظمة «اكساد» لدورها في الإستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضي، مؤكدا أهمية تنفيذ خطط من شانها تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية الزراعية في مختلف مناطق الزراعة في جنوب سيناء لتحقيق الاستقرار لبدو سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من مختلف المحاصيل الغذائية والمنتجات الغذائية الآخري.

ووجه اللواء خالد فوده، بتقديم أوجه الدعم لأنشطه «اكساد» بالمحافظة، والتوسع في المشروعات المشتركة بباقي مدن المحافظة، وكذلك التوسع في عمليات التلقيح الاصطناعي عند المربيين من قبل الفريق المحلي والمتابعة والتقييم والاستمرارية للحيوانات الملقحة والحصول على نتائج ملموسه وكذلك عمليات التسجيل والترقيم والحصر للحيوانات باستخدام الشرائح الإلكترونية مستقبليا.

ومن جانبه وجه الدكتور نصرالدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأرضي القاحلة «اكساد»، الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه لأنشطة مشروع تحسين السلالات للأغنام والماعز بالمحافظة خاصة أن المشروع ينفذه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة بجنوب سيناء.

وتقدم «العبيد» بالشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعم «فودة»، لأنشطه «أكساد»، مشيرا إلى أنه سوف يتم التعاون مع مركز بحوث الصحراء في برنامج تحسين الإبل بمحطه بحوث رأس سدر وتقديم أوجه الدعم الفني وخبرات اكساد في التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وخاصة مشروعات تحسين سلالات الأغنام والماعز.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إنه تم مناقشة برنامج تحسين السلالات للأغنام والماعز بالمحافظة والذي تنفذه اكساد بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومديريه الطب البيطري والزراعة بجنوب سيناء والذي تم تنفيذ المرحلة الاولي بمناطق الطور وراس سدر ومناقشه امكانية مساهمه اكساد في التوسع في زراعات اللوز الحلبي بمنطقة سانت كاترين وكذلك انتاج تقاوي بنجر السكر بمنطقة سانت كاترين.

وأضاف «خليفة»، إنه تم خلال اللقاء تقديم عرض خطوات عمل المشروع والتى تم فيها تدريب الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمربيين بمنطقة طور سيناء بالإضافة إلى باحثين مركز بحوث الصحراء لعدد ٤٠ متدرب نظريا وعمليا وتشكيل فريق من الخبراء يكون مماثل لخبراء اكساد من الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بجنوب سيناء لاستدامة المشروع.

وأوضح مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إنه تم توفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة وجهاز الكشف عن الحمل وكذلك قشات السائل المنوي للماعز الدمشقي والاغنام العواس ذات الإنتاجية العالية من اللحم والالبان في هذه المرحلة موضحا إنه تم تدريب عدد ١٥ متدربا نظريا وعمليا حول إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي بعد تجهيز الحيوانات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والمربين.