أخبار عاجلة

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة -
إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار -
حماقي ونانسي عجرم والحريري يشاركون في إحياء الدورة الثامنة لـ«مؤتمر القمة» -
محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اليوم.. محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب

Print
اليوم.. محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب اليوم.. محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

طلب دفاع المتهم من المحكمة إرجاء نظر القضية لتقديم المستندات.

كانت النيابة أحالت المتهم «مفرج عنه» إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه عرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه، مقابل تحديد مكان له لتجميع القمامة.

البداية كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس حى السيدة زينب يفيد بعرض رئيس شركة نظافة رشوة عليه مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتوفير مكان للقمامة، وتم استصدار اذن من النيابة العامة وتسجيل المقابلة بالصوت والصورة وإلقاء القبض على رئيس شركة النظافة أثناء تقديم الرشوة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى

الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج

الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا

الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا