اليوم.. محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب

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تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

طلب دفاع المتهم من المحكمة إرجاء نظر القضية لتقديم المستندات.

كانت النيابة أحالت المتهم «مفرج عنه» إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه عرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه، مقابل تحديد مكان له لتجميع القمامة.

البداية كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس حى السيدة زينب يفيد بعرض رئيس شركة نظافة رشوة عليه مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتوفير مكان للقمامة، وتم استصدار اذن من النيابة العامة وتسجيل المقابلة بالصوت والصورة وإلقاء القبض على رئيس شركة النظافة أثناء تقديم الرشوة.