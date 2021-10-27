أخبار عاجلة

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة -
إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار -
حماقي ونانسي عجرم والحريري يشاركون في إحياء الدورة الثامنة لـ«مؤتمر القمة» -
محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بمشاركة 60 دولة.. مهرجان «مراكب الشمس» يبدأ بفعاليات أون لاين

Print
بمشاركة 60 دولة.. مهرجان «مراكب الشمس» يبدأ بفعاليات أون لاين بمشاركة 60 دولة.. مهرجان «مراكب الشمس» يبدأ بفعاليات أون لاين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة المنيا، لانطلاق فعاليات مهرجان «مراكب الشمس»، أول ملتقى فني للترويج للسياحة في المنيا بمشاركة ممثلي 60 دولة حول العالم، في الرابع من نوفمبر المقبل.

وقال إسماعيل أبوبكر، مخرج ومصور وصاحب فكرة الملتقى لـ«المصري اليوم»، هي مبادره شخصيه وتفاعليه مع اصدقائي من الفنانين داخل وخارجها بهدف عوده المنيا إلى الخريطه السياحيه كما تهدف لتنشيط الوعي البصري لدي المتلقي للفنون التشكيليه

وأن الفكرة جاءت بسبب شكوي البعض من تجاهل وضع المنيا بمناطقها السياحية والأثرية على خريطة السياحة العالمية، رغم ما تملكه من آثار تمثل ثلث آثار مصر، والوحيدة التي تجمع مناطق أثرية تشمل كل العصور من الفراعنة حتى الحديث، لذا وجب علينا الترويج لذلك من خلال تنظيم بعض الفاعليات العالمية التي ستساهم في الترويج سياحيا للمحافظة بصورة كبيرة.

ولفت «أبوبكر» إلى أن الملتقى سينطلق من أحد المراسي النيلية بمدينة المنيا في الرابع من نوفمبر المقبل، بتقديم عدة فاعليات تجمع بين الرسم والفن التشكيلي والتصوير بمشاركة عدد كبير من الفنانين من مصر و60 دولة حول العالم، وستتناول جميع الأعمال كل ما يتعلق بالترويج السياحي عن المنيا.

وكشف المخرج عن تواجده لتصوير مركب الشمس بمنطقة الأهرامات قبل انطلاق فعاليات موكب نقل المومياوات الملكية، ومن هنا جاءت فكرة مهرجان مراكب الشمس خاصة بعد تجاهل أخذ أية مشاهد لآثار المنيا الفرعونية على الرغم من نقل مومياوات ملكية لها علاقة تاريخية بالمحافظة.

وأعلن إسماعيل أبوبكر عن تنظيم عدة فاعليات بالملتقى، تبدأ بمعارض أون لاين بمشاركات أعمال هؤلاء الفنانين، ثم معرض واقعي بحضور مجموعة كبيرة من الرسامين والمصورين من مختلف الدول لزيارة عروس الصعيد، كما سينظم «سيمبزيوم» وندوات تعريفية، بجانب تنظيم مهرجانات فنية بنهاية العام بين المنيا والأقصر وأسوان.

واستغل المخرج مشاركاته بمعارض التصوير الدولية والعالمية للتعريف بتاريخ بلده المنيا، ما شجعه في توجيه الدعوة لمشاركة عدد كبير من الفنانين بهذا الملتقى، أبرزها من تونس وليبيا والسويد وروسيا وبلغاريا والأرجنتين وفرنسا، خاصه في ظل انطباعهم الجيد بالمحافظة ووصفها بالمدينة الساحرة.

وأكد المخرج بالتليفزيون المصري، أن جميع الفاعليات مدعمة بالجهود الذاتية، كما سيتم التنسيق مع القائمين على السياحة والآثار بالمنيا؛ لإعداد برنامج سياحي شامل لهؤلاء الفنانين من لأجل الاستمتاع بمشاهدة المناطق الأثرية والسياحية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة