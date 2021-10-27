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أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي وذلك في أولي رحلاتها

بعد فترة توقف دامت ٦ سنوات.

وسوف يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا بسعر تذكرة موحد، ذهاب وعودة شاملة الضرائب يبلغ ١٨٠٠ جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية، وذلك من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وقد أقلعت الطائرة في تمام الساعة ٧ صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي وكان على متنها ١١٠ راكبا من السائحين والمصريين.

وسوف تعود مرة أخري مساء اليوم الى مدينة شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام لبحث عددا من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحى لمصر .

وتعد هذه هى المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر ٢١٥٠ إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و ٢٤٥٠ إلى كل من مرسي علم وأسوان.