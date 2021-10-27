أخبار عاجلة

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة -
إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار -
حماقي ونانسي عجرم والحريري يشاركون في إحياء الدورة الثامنة لـ«مؤتمر القمة» -
محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق أولى رحلات للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف ٦ سنوات ‎

Print
انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف ٦ سنوات ‎ انطلاق أولى رحلات للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف ٦ سنوات ‎

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة الشركة الوطنية للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي وذلك في أولي رحلاتها
بعد فترة توقف دامت ٦ سنوات.

وسوف يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا بسعر تذكرة موحد، ذهاب وعودة شاملة الضرائب يبلغ ١٨٠٠ جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية، وذلك من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وقد أقلعت الطائرة في تمام الساعة ٧ صباحا من مطار شرم الشيخ الدولي وكان على متنها ١١٠ راكبا من السائحين والمصريين.

وسوف تعود مرة أخري مساء اليوم الى مدينة شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام لبحث عددا من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحى لمصر .

وتعد هذه هى المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام ٢٠١٥، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة .

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص علي توفير مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر ٢١٥٠ إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و ٢٤٥٠ إلى كل من مرسي علم وأسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة

جامعة عين شمس تحتفل بتقدم نتيجه المجلة المصرية للدراسات المتخصصة