تطعيم 1650 عامل حفر بالخط الثالث للمترو

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صرح الدكتور محمود محمد حسن مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث لأعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بأنه تم تطعيم 1650 عاملا وأسرهم في أعمال المرحلة الثالثة لمشروع حفر الخط الثالث.

وأوضح أنه تمت مضاعفة أيام تطعيمات العاملين وأسرهم ضد فيروس كورونا لتصل إلى ثلاثة أيام أسبوعية، السبت والثلاثاء والخميس، في مقر الإدارة الطبية وبأحد مواقع الشركة الفرنسية بمنطقة أبو رواش.

وأكد أن وزارة الصحة لا تدخر جهدا في إمداد الشركة بالتطعيمات للعاملين، لافتا إلى وجود ثلاثة تطعيمات مختلفة فايزر وسينوفارم وأسترازينيكا.

وتابع مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث لأعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق أن الإدارة الطبية تستهدف خلال الفترة الحالية إنجاز تطعيم العاملين بحفر الخط الثالث وأسرهم بأسرع وقت ضمن خطة الشركة للحفاظ على سلامة العاملين بأعمال الحفر حسب تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.