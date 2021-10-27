أخبار عاجلة

رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج -
الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا -
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل -
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته -
"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية -
"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته -
مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة -
إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار -
حماقي ونانسي عجرم والحريري يشاركون في إحياء الدورة الثامنة لـ«مؤتمر القمة» -
محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الشرقية: تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل والقبض عليهم

Print
شرطة الشرقية: تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل والقبض عليهم شرطة الشرقية: تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل والقبض عليهم
جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

شرطة الشرقية: تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل والقبض عليهم

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها، أسفرت عن تحديد الجهة المختصة بشرطة الدمام، هوية (3) أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل، والقبض عليهم، وهم: مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية، في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر، أوضحت إجراءات الاستدلال الأولية ارتكابهم جرائم سطو أخرى تمثلت في سرقة مركبة ومنازل ومحال تجارية بمدينتَي الدمام والخُبر، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

النيابة العامة توضح: هذه ضوابط مدة حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري ومؤلفاته

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

"العنزي" يستقبل مجلس إدارة نادي شرورة ويتعهد بدعم أنشطته

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"

مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"