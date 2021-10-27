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«اتحاد السياحة»: الغاء حالة الطوارئ تأكيد على استقرار وقوة وثبات الدولة وتقدمها

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«اتحاد السياحة»: الغاء حالة الطوارئ تأكيد على استقرار وقوة وثبات الدولة وتقدمها «اتحاد السياحة»: الغاء حالة الطوارئ تأكيد على استقرار وقوة وثبات الدولة وتقدمها

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رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بقرار الرئيس عبد الفتاح عدم مد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ حوالي ٤ سنوات ، وأكد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد الوصيف، أن الغاء حالة الطوارئ تأكيد على استقرار وقوة وثبات الدولة المصرية وتقدمها بخطى ثابتة وواثقة.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد في بيان صحفي أن هذا القرار يعد إضافة قوية لعناصر التنافسية السياحية لمصر ويكشف حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها ويجعلها قبلة السائحين من مختلف أنحاء العالم ، كما يؤكد نجاح السياسة التي تنتهجها مصر منذ سنوات ببناء دولة عصرية قوية ومتحضرة ومستقرة وكل هذا يصب في صالح بناء صورة ذهنية قوية عن مصر لدي السائحين من مختلف دول العالم.

وتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا القرار المهم وعلى جهوده الحثيثة لبناء دولة عصرية متحضرة تصبح منارة بالمنطقة والعالم وقبلة الباحثين عن المتعة والامن والاستقرار ، كما أشاد المجلس بالاهتمام الكبير الذي يبديه الرئيس بصناعة السياحة ومساندتها حتى تسترد عافيتها بصورة كبيرة وتعمل بكل قوة على تحقيق هذا الهدف وأعرب المجلس عن ثقته في ان قرار الغاء حالة الطوارئ بداية قوية للجمهورية الجديدة التي ينظر إليها العالم أجمع باعجاب وتقدير واحترام .

المصرى اليوم

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