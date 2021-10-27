وزير الزراعة يبحث مع نظيره الناميبي التعاون في مجال الثروة السمكية والحيوانية والأمصال واللقاحات والتقاوي

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا والوفد المرافق له وبحث معه التعاون في المجالات الزراعية المختلفة.

وقال «القصير» ان الاجتماع يأتي استكمالا للمباحثات التي عقده مع «شليتون» الشهر الماضي وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة وأضاف المباحثات تضمنت التعاون في مجال الثروة السمكية والثروة الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية وإنتاج التقاوي وتبادل السلع الزراعية بين البلدين.

واتفق الوزيران على قيام وفد مصري يضم مختلف الفنيين والخبراء في مجالات الإنتاج الحيواني والحجر البيطري والامصال واللقاحات البيطرية وامراض الأسماك وخبراء في مجال زراعة المحاصيل والخضر مقاومة لامراض النباتات للسفر إلى ناميبيا لمساعدة الأشقاء هناك والتدريب وبناء القدرات.

واستعرض «القصير» خلال الاجتماع النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا بينما قال الوزير ان الوزير الناميبي والوفد المرافق له سوف يقوم بعض بزيارة المشروعات الزراعية وبعض المعامل التابعة للوزارة.

ومن ناحيته أشاد «شليتون» بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبالجهود التي تبذلها اللجان الفنية المشتركة للاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية والسفير الناميبي بالقاهرة.